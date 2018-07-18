السعودية تعترض صاروخًا بالستيًا أطلق من اليمن للمرة الثانية في أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 03:17 مساء
صاروخ بالستي. (أرشيفية. رويترز)

اعترضت السعودية، اليوم الأربعاء، صاروخًا بالستيًا جديدًا أُطلق من مناطق يسيطر عليها المتمردون في اليمن، حيث تقود المملكة تحالفًا عسكريًا دعمًا للحكومة المعترف بها دوليًا في مواجهة الحوثيين.

وقال التحالف، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، إن قوات الدفاع الجوي التابعة له رصدت «إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من مدينة صعدة (شمال) باتجاه أراضي المملكة».

وأضاف التحالف أن الصاروخ أطلق «باتجاه مدينة (نجران) وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج من اعتراض الصاروخ أية إصابات».

وصعَّد الحوثيون في الأشهر الأخيرة من وتيرة هجماتهم الصاروخية ضد المملكة. والصاروخ الذي أطلق اليوم هو الثاني في أقل من أسبوع.

وأوائل شهر يوليو الجاري أصيب طفل عمره خمس سنوات من جراء سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون على منطقة جازان في جنوب المملكة.

يأتي الهجوم في أعقاب إعلان الحوثيين استعدادهم تسليم ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة شريطة أن يوقف التحالف الذي تقوده السعودية من هجومه الذي بدأه قبل أسابيع على المدينة.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربًا بين الحوثيين والقوات الحكومية تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في مارس 2015 دعمًا للحكومة المعترف بها دوليًا، بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.

ويقول التحالف إن الحوثيين الشيعة استهدفوا السعودية بأكثر من 161 صاروخًا بالستيًا منذ بداية عملياته في البلد الفقير.

وتتهم السعودية إيران بدعم الحوثيين الشيعة بالسلاح، لكن طهران تنفي الاتهام وتؤكد أن دعمها لهم سياسي.

ومنذ التدخل السعودي في الصراع لقي نحو عشرة آلاف شخص حتفهم في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بطولة للشطرنج السريع في مصراتة على النظام السويسري
رياضة محلية
بالفيديو.. روسيا تسجن من اقتحموا ملعب مباراة نهائي المونديال
رياضة عالمية
هل يتولى بوتفليقة ولاية خامسة على الجزائر؟
عربى
البرلمان الأوروبي يبحث انخراط تجمع الساحل والصحراء في تثبيت الاستقرار بليبيا
ليبيا
الاتحاد الأوروبي واليابان يوقعان اتفاقًا «تاريخيًا» للتبادل الحر
اقتصاد
بوريس جونسون يعود لعمله القديم بعد استقالته من منصب وزير الخارجية
دولى
بوريس جونسون يعود لعمله القديم بعد استقالته من منصب وزير الخارجية
دولى
سكان غاضبون يقتلون 292 تمساحًا في إندونيسيا
منوعات
صور ماكرون في الملعب تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي
منوعات
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اصنع معطر سيارتك بنفسك