قصف يستهدف سوقًا جنوب اليمن ومقتل ثلاثة مدنيين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 10:25 صباحا
آثار قصف سابق يهتدف منطقة سكنية باليمن (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين في قصف أصاب مبنى في سوق مزدحم في مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

ودعت «أطباء بلا حدود»، في تغريدة على «تويتر»، إلى «حماية السكان المدنيين في مدينة تعز من النزاع وتمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية دون عوائق»، وفق «فرانس برس».

ولم تحدّد المنظمة الجهة المسؤولة عن القصف، لكن وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، قالت إن الحوثيين يقفون خلف عملية القصف التي وقعت، مساء الثلاثاء.

وتسيطر القوات الحكومية على الجزء الأكبر من مدينة تعز، في حين يسيطر الحوثيون على مناطق عدة في محيطها.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربًا بين الحوثيين والقوات الحكومية تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 دعمًا للحكومة بعدما تمكنت جماعة الحوثي من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.

وقُتل في اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نحو عشرة آلاف شخص بينهم أكثر من 2200 طفل منذ التدخل السعودي على رأس التحالف العسكري.

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