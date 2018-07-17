اتفاق على إجلاء بلدتين محاصرتين مواليتين للنظام في شمال غرب سورية

توصلت روسيا وتركيا، الثلاثاء، إلى إتفاق ينص على إجلاء بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام في محافظة إدلب في شمال غرب سورية، اللتين تعتبران آخر منطقتين محاصرتين في البلاد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، «إن الاتفاق ينص على إجلاء البلدتين المحاصرتين من قبل فصائل مقاتلة وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) بالكامل مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين والأسرى من سجون النظام».

وأفاد الإعلام الرسمي السوري بدوره عن «أنباء عن التوصل لاتفاق لتحرير الآلاف من أهالي بلدتي كفريا والفوعة»، بحسب «فرانس برس».