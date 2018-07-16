إسرائيل تقصف موقعًا عسكريًا للنظام السوري في حلب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 08:12 صباحا
انفجارات قرب دمشق (أرشيفية: فرانس برس)

أفادت وسائل إعلام سورية أن إسرائيل قصفت مساء أمس الأحد، موقعًا عسكريًا للنظام السوري في ريف حلب الشرقي في شمال البلاد.

وقال مصدر عسكري، نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية، إن «العدو الصهيوني (...) يستهدف بصواريخه أحد مواقعنا العسكرية شمال مطار النيرب وقد اقتصرت الأضرار على الماديات».

وذكر المصدر أن القصف الاسرائيلي «يأتي في سياق المحاولات اليائسة المتكررة لدعم المجاميع الإرهابية المهزومة في درعا والقنيطرة في جنوب سورية»، وفق «فرانس برس».

ومن جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه رصد، مساء الأحد، سلسلة انفجارات في منطقة مطار النيرب العسكري الخاضع لسيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها في أطراف مدينة حلب.

وأضاف أن الانفجارات «تبيّن أنها ناجمة عن استهداف صاروخي يرجّح أنه إسرائيلي لمواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في مطار النيرب العسكري وأطرافه».

ومنذ بدء النزاع في سورية عام 2011، قصفت إسرائيل مرارًا أهدافًا عسكرية للجيش السوري أو أخرى لـ«حزب الله» في سورية، واستهدف مؤخرًا أهدفًا إيرانية.

ونادرًا ما تتحدث إسرائيل عن هذه العمليات، إلا أنها لطالما كررت أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سورية.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في يونيو الماضي، دمشق قائلًا: «على سورية أن تفهم أن إسرائيل لن تسمح بتمركز عسكري إيراني في سورية ضد إسرائيل. ولن تقتصر تبعات ذلك على القوات الإيرانية بل على نظام الأسد أيضًا».

وشهد مايو الماضي، تصعيدًا غير مسبوق بين إسرائيل وإيران في سورية، إذا أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية في سورية، ردًا على إطلاق صواريخ ضد مواقع في هضبة الجولان المحتلة نسبها إلى إيران.

وتشهد الجبهة السورية توترًا شديدًا بين إيران و«حزب الله» من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية. ولا تزال سورية وإسرائيل رسميًا في حالة حرب رغم أن خط الهدنة في الجولان بقي هادئًا بالمجمل طوال عقود حتى اندلاع النزاع في العام 2011.

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