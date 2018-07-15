إنقاذ 600 مهاجر في النيجر بعد طردهم من الجزائر

مهاجرة من النيجر تختبىء مع طفلها في محاولة لتجنب الطرد من جنوب الجزائر . (فرانس برس)

أفاد مسؤول محلي الأحد أن نحو 600 مهاجر أفريقي «طردوا» من الجزائر وتم إنقاذهم في الصحراء وصلوا منتصف الأسبوع إلى شمال النيجر.

وقال مسؤول بلدي في مدينة أغاديز شمال النيجر والقريبة من الجزائر «قبل ثلاثة أيام، وصلت دفعة أولى تضم أكثر من 180 نيجريًا إلى أغاديز، أعقبتها (دفعة) أخرى تضم 400 أجنبي على الأقل»، بحسب «فرانس برس». وأشار المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته إلى «الظروف المزرية» التي «تم التخلي» فيها عن المهاجرين قرب الحدود مع النيجر.

وأضاف «وفق شهاداتهم، تم اقتيادهم إلى مقربة من الحدود وتركوا مع كمية ضئيلة من المياه والغذاء»، ثم «ساروا حوالى خمسين كلم قبل أن يتم إنقاذهم». وأوضح أن من بينهم «أطفال وعدد كبيرمن النساء وصل بعضهم مرضى».

وتولت السلطات المحلية أمر النيجريين فيما اهتمت منظمة الهجرة الدولية بالأفارقة الآخرين، وفق المسؤول البلدي. وفي تغريدة الجمعة، أوضح ممثل منظمة الهجرة في النيجر جوزيبي لوبريتي أن وكالته ساعدت 391 مهاجراً من 16 جنسية تُركوا على الحدود مع النيجر والجزائر. وبين هؤلاء عاجيون وسنغاليون وغينيون وكاميرونيون.

ومنذ بداية العام، نفذت منظمة الهجرة «18 عملية إنقاذ» على الحدود الجزائرية وأعادت ثلاثة آلاف شخص. وردًا على اتهامها بسوء معاملة مهاجري جنوب الصحراء، دعت الجزائر بداية يوليو وسائل الإعلام إالى مواكبة عمليات طرد أكثر من 300 منهم نحو النيجر في ظروف جيدة.