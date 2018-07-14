بوتين يستقبل عباس في موسكو بعد أيام على زيارة نتانياهو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 يوليو 2018, 03:46 مساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلا الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ا ف ب)

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، في موسكو الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد أيام على استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وقال بوتين لعباس عند لقائهما في الكرملين: «أنا مسرور لفرصة إطلاعك على الاتصالات التي أجريناها مع جيرانكم وقادة مختلف الدول»، كما نقلت وكالات الأنباء الروسية.

وأضاف بوتين: «أعلم أن الوضع في المنطقة صعب ونحن ممتنون لانتهازكم مناسبة كأس العالم لكرة القدم للمجيء إلى موسكو»، مشيدًا بالفرصة المتاحة لبحث المشاكل التي يواجهها الفلسطينيون.

وأبلغ عباس الرئيس الروسي بقلقه إزاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وكذلك إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية قوله، في تصريحات مترجمة: «نحن نتصدى لمحاولات من الأميركيين لفرض قراراتهم على أكثر القضايا حساسية لفلسطين».

وكان نتانياهو زار موسكو الأربعاء، حيث بحث مع بوتين الوضع في سورية والعلاقات مع الفلسطينيين.

وجدد الجيش الإسرائيلي غاراته مستهدفًا حركة حماس في غزة بعد ظهر السبت غداة اشتباكات عنيفة على الحدود قتل فيها فلسطينيان أحدهما فتى.

ومنذ 30 مارس، ينظم الفلسطينيون في قطاع غزة «مسيرات العودة» لتأكيد حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها أو هجروا منها في عام 1948 لدى إقامة دولة الكيان الإسرائيلي، ولكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عقد.

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