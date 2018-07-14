العراق يضع قوات الأمن في حالة تأهب إثر احتجاجات في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 يوليو 2018, 02:03 مساء
جانب من تظاهرات العراق (الإنترنت)

قالت مصادر بالمخابرات العسكرية ووزارة الدفاع العراقية إن العراق وضع قوات الأمن في حالة تأهب قصوى يوم السبت، إثر احتجاجات في محافظات بالجنوب.

وأصدر حيدر العبادي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، هذا الأمر ليل‭ ‬الجمعة في توجيه عسكري، أوردته «رويترز».

وكان مئات العراقيين اقتحموا في وقت سابق يوم الجمعة، مطار مدينة النجف، احتجاجًا على ضعف الخدمات الحكومية والفساد، وأوقفوا الحركة الجوية في تلك المدينة المقدسة لدى الشيعة، قبل أن ينسحبوا منه في ساعة متأخرة.

وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميًا 10.8 %، ويشكل من هم دون 24 عامًا نسبة 60 % من سكان العراق، ما يجعل معدلات البطالة أعلى بمرتين بين الشباب.

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