قناة العراقية: عودة الرحلات الجوية في مطار النجف بعد انسحاب المتظاهرين

متظاهرون في صالة مطار النجف (سكاي نيوز)

قالت قناة العراقية، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن الرحلات الجوية استؤنفت في مطار مدينة النجف بعد انسحاب متظاهرين، وفق ما أوردت «رويترز».

وكان مئات العراقيين اقتحموا المطار في وقت سابق يوم الجمعة، وأوقفوا الحركة الجوية في تلك المدينة المقدسة لدى الشيعة، موسعين نطاق احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد بعد مظاهرات في مدينة البصرة الجنوبية.

وتعرضت القوى الأمنية بالضرب لبعض المتظاهرين، الذين أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفى، فيما واصل آخرون احتجاجهم ووصل بعضهم إلى مدرج المطار مع وصول تعزيزات أمنية كبيرة، وفق «فرانس برس».

وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميًا 10.8 %، ويشكل من هم دون 24 عامًا نسبة 60 % من سكان العراق، ما يجعل معدلات البطالة أعلى بمرتين بين الشباب.

حظر التجوال

ومن جانبها، رفعت السلطات العراقية حظر التجوال عن مدينة النجف جنوبي العاصمة بغداد، وفق ما أوردت «سكاي نيوز عربية»، بينما قام متظاهرون بإحراق مكاتب حزب الدعوة وتيار الحكمة والمجلس الأعلى في محافظة ميسان خلال احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية.

ونشر ناشطون صورًا تم تداولها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي تظهر إحراق مقرات كتائب حزب الله في مدينة النجف العراقية، إضافة لحرق منازل سياسيين في النجف.

كما أفادت تقارير بإطلاق نار كثيف داخل أروقة مجلس محافظة ميسان جنوبي العراق، عقب وفاة متظاهر متأثرا بجروح أصيب بها إثر مواجهات مع أجهزة الأمن في المحافظة.