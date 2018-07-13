العبادي في البصرة سعيًا لتهدئة الاحتجاجات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 يوليو 2018, 10:57 صباحا
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (رويترز)

وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الجمعة، إلى محافظة البصرة في جنوب البلاد، سعيًا إلى تهدئة الاحتجاجات القائمة منذ بداية الأسبوع على خلفية مقتل متظاهر في تظاهرة ضد البطالة الأحد الماضي، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وتوجه العبادي إلى البصرة، آتيًا من بروكسل حيث كان يشارك في اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، واجتمع مع قيادة العمليات العسكرية للمحافظة.

وتتواصل التظاهرات منذ أسبوع في المحافظة النفطية الجنوبية للمطالبة بتوفير فرص عمل للشباب وتأمين الخدمات.

وأقدم المحتجون على قطع طرق رئيسية بإحراق الإطارات، ومحاولة اقتحام بعض المنشآت الحكومية.

وفي ضوء ذلك، أكد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في بيان الخميس أن المتظاهرين حاولوا اقتحام أحد المواقع النفطية في حقل غرب القرنة 2، وتسببوا في إحراق بعض أبنية البوابة الخارجية.

وتشكل الموارد النفطية للعراق 89% من ميزانيته، وتمثل 99 % من صادرات البلاد، لكنها تؤمن واحدًا في المئة من الوظائف في العمالة الوطنية لأن الشركات الاجنبية العاملة في البلاد تعتمد غالبا على عمالة أجنبية.

وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميًا 10,8 %. ويشكل من هم دون 24 عامًا نسبة 60 % من سكان العراق، ما يجعل معدلات البطالة أعلى مرتين بين الشباب.

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