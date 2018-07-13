12 مصابًا في انفجار بمصنع للكيماويات وقع خارج مطار القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 يوليو 2018, 08:48 صباحا
سيارة إسعاف تغادر موقع الانفجار (رويترز)

كافح رجال الإطفاء حريقًا اندلع إثر انفجار في مصنع للكيماويات خارج مطار القاهرة، الخميس، وذكرت تقارير أوردتها وكالة «رويترز» أن 12 شخصًا أصيبوا في الانفجار، الذي قال الناطق العسكري إنه نجم عن ارتفاع بدرجات الحرارة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني قوله إن 12 شخصًا نقلوا للمستشفى بعد الانفجار الذي وقع في أحد مخازن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية.

وقال وزير الطيران المدني يونس المصري إن حركة الطيران لم تتأثر بالانفجار الذي دوت أصداؤه في أنحاء المنطقة.

وقال الناطق العسكري العقيد تامر الرفاعي، على صفحته على «فيسبوك»: «نظرا لارتفاع درجة حرارة الجو حدث انفجار في أحد مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، وتم دفع عربات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومحاصرته».

ولم يشر الناطق إلى الجهة المالكة للمصنع، لكن مصادر أمنية وبعض المواقع على الإنترنت أشارت إلى أنه تابع للقوات المسلحة.

ورأى شهود سيارات إسعاف وعربات إطفاء تهرع للمكان بينما ارتفعت سحابة سوداء فوق المنطقة.

وذكر التلفزيون المصري أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق.

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