وزير الطيران المصري: الانفجار وقع خارج مطار القاهرة وحركة الملاحة لم تتأثر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 يوليو 2018, 11:42 مساء

أكد وزير الطيران المصري الفريق يونس المصرى، أن حركة الملاحة الجوية داخل مطار القاهرة لم تتأثر بـ«الانفجار في محيط المطار»، مبيناً أن الحادث ناتج عن «احتراق خزاني وقود لإحدى الشركات الخاصة خارج أسوار المطار»، وفقًا لقناة «سكاي نيوز».

من جانبه أعلن رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المصرية، محمد سعيد محروس، لجريدة الأهرام المصرية أن «انفجارًا وقع خارج مطار القاهرة، في خزانين للمواد البترولية، تابعين لإحدى شركات البتروكيماويات، على طريق مطار القاهرة الدولي، وأن المطار آمن تمامًا».

وقال التلفزيون المصري، إن الدفاع المدني سيطر على حريق خزاني الوقود، مشيراً إلى  بدء السلطات المصرية التحقيق في الحادث لتحديد ملابساته.

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