الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي جنوب غرب سورية

دبابات إسرائيلية قرب الحدود السورية في هضبة الجولان (فرانس برس)

أفادت وسائل إعلام سورية بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت، أمس الأربعاء، لهجوم صاروخي إسرائيلي على مواقع للجيش في جنوب غرب سورية قرب هضبة الجولان المحتلة.

وقال مصدر عسكري إن «طيران العدو الإسرائيلي أطلق عدة صواريخ باتجاه بعض نقاط الجيش في محيط بلدة حضر وتل كروم جبا بالقنيطرة واقتصرت الأضرار على الماديات»، وفق ما أوردت «فرانس برس».

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: «هزت انفجارات مناطق في ريف القنيطرة الشمالي ومناطق أخرى في ريف القنيطرة بالقرب من الحدود في الجولان السوري المحتل، ناجمة عن قصف يرجح أنه من القوات الإسرائيلية طال مناطق ومواقع لقوات النظام في ريف القنيطرة».

وأضاف أن «الضربات الصاروخية استهدفت منطقة قرص النفل القريبة من بلدة حضر في القطاع الشمالي من ريف القنيطرة، فيما استهدفت الضربات المتبقية مواقع لقوات النظام وحلفائها بالقرب من مدينة البعث وبلدة جبا».

وتابع المرصد: «لم ترد إلى الآن معلومات عن الخسائر البشرية جراء عملية الاستهداف هذه».

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت صاروخا من طراز «باتريوت» على طائرة مسيرة قدمت من الأجواء السورية وأسقطتها، في حين دوت صفارات الانذار في الجولان السوري.

وأفاد الجيش في بيان قائلًا: «تم إطلاق صاروخ دفاع جوي من طراز (باتريوت) باتجاه طائرة مسيرة قادمة من سورية اخترقت الحدود الإسرائيلية، وقد تم إسقاطها».

وأضاف أن صفارات الانذار اطلقت في الجولان السوري المحتل، وطبريا، ومنطقة الاغوار الأردنية التي تقع جنوب غرب الجولان بالقرب من سورية.

وأوضح أن الطائرة المسيرة تسللت إلى الحدود الإسرائيلية، وأن نظم الدفاع الجوية حددت التهديد وتعقبته، قبل إسقاط الطائرة.

وكانت القوات الإسرائيلية وضعت في حالة تأهب خلال الأسابيع الأخيرة بسبب القتال في جنوب سورية، ونبهت الأفرقاء إلى ضرورة احترام خطوط وقف إطلاق النار بين سورية وإسرائيل.