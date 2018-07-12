إعلان نتيجة الثانوية العامة في مصر اليوم

وزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي (الإنترنت)

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى في مصر نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل، بعدما اعتمدها الوزير الدكتور طارق شوقي، وفق موقع جريدة «الأهرام» المحلية.

وقال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، في مؤتمر صحفى اليوم الخميس، إن النتيجة اُعتمدت أمس، وأن نسبة النجاح تصل إلى 74%، موضحًا أن عدد الأوائل وصل إلى 54 طالبًا وطالبة، بينهم 16 طالبًا في شعبة العلمي علوم و17 طالبًا فى شعبة العلمي رياضة و17 طالبًا فى الشعبة الأدبية، بالإضافة إلى طالب من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وثلاثة طلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن نسبة الباقين للإعادة ومن يدخلون امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى تصل إلى 26%، وأضاف أن الوزير الدكتور طارق شوقي سيقوم بالاتصال بأوائل الثانوية العامة لإبلاغهم تليفونيًا.

ووفق «الأهرام»، فإن الفارق بين الطلاب أصحاب المركز الأول فى «الشعب الثلاث» وأصحاب المراكز الأخيرة لا يتعدى درجة واحدة فقط، وحصل على أكبر عدد من المراكز العشرة الأولى فى العلمى علوم ورياضة .

وعلمت «مندوبة الأهرام» أيضًا أن قطاعى القاهرة الكبرى والإسكندرية - اللذين يضمان محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم وبنى سويف، بالإضافة الى البحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح وبعض إدارات الغربية حصلا على أكبر عدد من المراكز العشرة الأولى في العلمي علوم ورياضة، بينما احتل قطاع الصعيد الذي يضم محافظات الوجه القبلي من المنيا حتى أسوان أكبر عدد من المراكز الأولي لشعبة الأدبي.

كما اعتمد الوزير درجات الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة، وأكدت الوزارة أن الإدارة العامة للتربية الرياضية تقوم بتنفيذ برامج مسابقات خاصة ببطولات الجمهورية للبنين والبنات للمرحلة الثانوية وما يعادلها تحت إشراف الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وأوضحت أن الطلاب الفائزين فى هذه البطولات يحصلون على الحافز الرياضى وفقًا للقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2016، حيث يحصل المركز الأول على 8 درجات والثانى على 6 درجات والثالث على 5 درجات والرابع على 3 درجات، وقد بلغ عدد الطلاب الحاصلين على التفوق الرياضى هذا العام 711 طالبًا وطالبة منهم 451 طالبًا و260 طالبة في الألعاب الفردية والجماعية.