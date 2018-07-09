شركة الكهرباء: قطع التيار عن المؤسسات الحكومية إذا لم تلتزم بالإرشادات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 يوليو 2018, 02:49 مساء
الشركة العامة للكهرباء. (ارشيفية: الإنترنت)

حذرت الشركة العامة للكهرباء من فصل التيار عن المؤسسات التي لا تلتزم بإرشاداتها الخاصة بفصل أنواع الإنارة الخارجية للمباني والعقارات التابعة لها كافة، وفصل الأحمال الداخلية كافة من إنارة وتكييف بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي.

وأوضحت الشركة في تنويه رسمي أن «هذه الإجراءات تأتي حفاظًا على الشبكة العامة وتخفيف عدد ساعات طرح الأحمال عن المواطنين».

كما أهابت «العامة للكهرباء»، في تنويه آخر، بأصحاب المحال التجارية والمنازل المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لتقليل ساعات طرح الأحمال على المواطنين، وذلك من خلال فصل جميع أنواع الإنارة الخارجية.

ونبهت إلى «فصل التيار الكهربائي عن المحال والمنازل التي لا تلتزم بهذه الإرشادات».

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