وزيرة الجيوش الفرنسية توقّع في السعودية اتفاقية لحماية المعلومات السرية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 يوليو 2018, 11:56 صباحا
الأمير محمد بن سلمان في اجتماعه بوزيرة الجيوش الفرنسية (ا ف ب)

وقّعت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، في زيارة إلى جدة، اتفاقية بشأن «حماية» المعلومات السرية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يتولى منصب وزير الدفاع، حسب ما أفادت الإثنين وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقالت الوكالة إن اللقاء في جدة تطرق إلى «مجالات التعاون الثنائي خاصة في الشأن الدفاعي وفرص تطويره».

وعقب الاجتماع، وقّع ولي العهد ووزيرة الجيوش الفرنسية على الاتفاقية التي «تختص بحماية المعلومات المصنفة والمحمية»، من دون أن تقدّم توضيحات إضافية.

وكانت الوزيرة اجتمعت السبت بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة، وناقشت معه «أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات العسكرية»، وفقا للوكالة السعودية.

وتتعرض فرنسا لانتقادات من قبل منظمات حقوقية على خلفية بيعها أسلحة إلى السعودية يشتبه في استخدامها في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفًا عسكريًا في مواجهة المتمردين الحوثيين منذ مارس 2015.

والأسبوع الماضي، نددت منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية بمواصلة تصدير أسلحة فرنسية إلى السعودية، وذلك بعد نشر التقرير الخاص بمبيعات المعدات العسكرية عام 2017.

ويؤكد التقرير الذي قدمته بارلي الأربعاء في البرلمان أن منطقتي الشرق الأوسط والأدنى مثلتا العام الماضي نحو 60% من طلبيات الأسلحة الفرنسية، أي 3,9 من أصل 6,9 مليار يورو.

وبالنسبة للسعودية وحدها، سلّمت فرنسا معدات عسكرية العام 2017 بأكثر من 1,38 مليار يورو.

وأدى النزاع في اليمن منذ التدخل السعودي إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليًا.

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