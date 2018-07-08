الأمن السعودي يتصدى لهجوم ويقتل إرهابيين بالقصيم

قوات أمن تابعة للسعودية. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق الأمني لوزارة الداخلية السعودية، الأحد، إن تبادلًا لإطلاق النار جرى مع مجموعة إرهابية هاجمت نقطة أمنية في القصيم، «أسفر عن مقتل اثنين من إلإرهابيين واستشهاد رجل أمن وأحد المدنيين».

وذكر الناطق أنه عند الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة من عصر يوم الأحد ، تعرضت نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من ثلاثة إرهابيين يستقلون سيارة من نوع «هونداي إلنترا » موديل 2018، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقالت الداخلية «اقتضى الموقف التعامل معهم بالمثل ما نتج عنه مقتل اثنين من الإرهابيين وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى، فيما استشهد الرقيب أول سليمان عبدالعزيزالعبد اللطيف، ومقيم بنغــالي». وباشرت الجهات الأمنية إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.