الإمارات تزيد مدة التجنيد الإجباري إلى 16 شهراً

قوات تابعة للجيش الإماراتي. (أرشيفية: الإنترنت)

رفعت الإمارات مدة التجنيد الإجباري لرجالها من 12 شهرًا إلى 16 شهرًا وسط مشاركتها المستمرة منذ ثلاث سنوات في الحرب الدائرة في اليمن.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن «زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية التي أقرها القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية للمواطنين ‭‘‬الذكور‭‘‬ من حملة شهادة الثاني عشر/ الثانوية العامة / وما فوق لتصبح 16 شهراً بدلاً من 12 شهرًا»، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات «وام».

وبدأت الإمارات التجنيد الإجباري عام 2014 للرجال الإماراتيين. وأبقت على مشاركة النساء القادرات على الخدمة عند مدة تسعة أشهر على أن يكون التجنيد اختيارياً ويشترط موافقة أولياء الأمر. وسيخدم الرجال الحاصلون على الثانوية العاملة أوما يعادلها بالجيش لمدة 16 شهرًا بدلًا من 12 شهرًا أما غير الحاصلين علي هذه الشهادة فيخدمون لمدة عامين.