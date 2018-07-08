مقتل 9 من الحرس الوطني التونسي في «هجوم إرهابي» قرب الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 يوليو 2018, 04:28 مساء
صورة من موقع الهجوم متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. (الإنترنت)

ارتفعت حصيلة قتلى القوات التونسية الذين لقوا حتفهم خلال هجوم إرهابي الأحد لتصل إلى تسعة من قوات الحرس الوطني في غرب البلاد قرب الحدود مع الجزائر في أكبر هجوم من نوعه منذ 2015.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في تونس أن «الكمين نصبته مجموعة إرهابية قرب الطريق الرابط بين محمية الفائجة ومنطقة الصريا»، بحسب «رويترز».

وتعرضت تونس لثلاث هجمات كبرى في عام 2015 استهدف اثنان منها سياحًا في منتجع بمدينة سوسة ومتحف باردو وأسفر عن مقتل عشرات السياح الغربيين. وفي هجوم آخر وقع في نهاية 2015 قُتل 14 من الحرس الرئاسي عندما فجر مهاجم حافلتهم.

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