ثمانية قتلى من قوات الأمن التونسي في استهداف إرهابي بجندوبة

قُتل ثمانية أفراد وأصيب آخرون في استهداف بكمين إرهابي لدورية أمنية في معتمدية غار الدماء التابعة لولاية جندوبة (أقصى الشمال الغربي لتونس)، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد سفيان الزعق، في تصريح إلى «فرانس برس»: «قُتل ثمانية من قوات الحرس الوطني في كمين نصبته مجموعة إرهابية صباح اليوم في منطقة عين سلطان بمحافظة جندوبة الحدودية مع الجزائر».

ونقلاً عن «جوهرة إف إم»، فإن المجموعة الإرهابية نفذت الكمين لدورية مكونة من سيارتين للحرس الوطني لدى مرورها على الطريق الرابطة بين منطقتي الشهيّد والسرية من معتمديتي غار الدماء، حيث تم استهداف السيارة الأولى التي كان على متنها خمسة أعوان بقنبلة يدوية، فيما استُهدفت الثانية بالرصاص، وكانت تقل ثلاثة أعوان.

وفي السياق، أشارت وسائل إعلام أخرى إلى تعزيزات عسكرية وصلت إلى المنطقة لتمشيطها في أعقاب الحادث، بحثًا عن العناصر الإرهابية الفارة.