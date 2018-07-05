التحالف يسقط طائرة دون طيار للحوثييـن باليمن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 يوليو 2018, 04:40 مساء
طائرة بدون طيار. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الخميسإسقاط طائرة من دون طيار فوق معسكر تابع له في محافظة عدن الجنوبية، مقر الحكومة المعترف بها، أطلقها الحوثيون.

وقال مصدر في التحالف مشترطاً عدم كشف هويته إن طائرة من دون طيار «تم إسقاطها فوق معسكر في عدن». وذكر الحوثيون من جهتهم عبر قناة «المسيرة» الناطقة باسمهم أن «سلاح الجو يستهدف بغارات مقر قيادات تحالف العدوان في معسكر البريقة بعدن»، بحسب «فرانس برس».

وأضافوا في تغريدات نشرها حساب «المسيرة» على تويتر «على العدو أن يعيد حساباته فالأيام القادمة حبلى بالمفاجآت». وكان الحوثيون شنّوا هجمات ضد مواقع للقوات الحكومية اليمنية، وكذلك ضد أهداف في السعودية بينها مطار أبها في جنوب المملكة، لكن التحالف أعلن التصدي لها.

ويقول التحالف إن الحوثييــن الشيعة يحظون بدعم عسكري من إيران التي تؤكد في المقابل أن دعمها للحوثيين ينحصر بالسياسة. ويشير التحالف إلى أن الطائرات من دون طيار إيرانية الصنع. وتتمتع الإمارات، الشريك الرئيسي في التحالف، بنفوذ عسكري كبير في عدن حيث المقر المؤقت للحكومة وحيث يقيم حاليًا الرئيس المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي.

وتقود الإمارات منذ أسابيع القوات الموالية للحكومة في معاركها ضد الحوثيين عند الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، باتجاه مدينة الحديدة الاستراتيجية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

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