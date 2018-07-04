الإمارات تعلن موعد دخول أول مفاعلاتها النووية الخدمة

بناء المفعل النووي الإماراتي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الإمارات، الأربعاء، أن أول مفاعلاتها النووية الأربعة سيدخل الخدمة بين نهاية 2019 ومطلع 2020، بعدما كانت أكدت في السابق أن إنتاج الطاقة النووية من هذا المفاعل سيبدأ في 2018.

وأكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية السلمية، المشغلة للمشروع، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية، «اكتمال الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى تمهيدًا لمرحلة العمليات التشغيلية نهاية 2019 ومطلع 2020»، بحسب «فرانس برس».

وكانت الإمارات أعلنت في مارس الماضي اكتمال أعمال البناء في هذا المفاعل على أن يتم تشغيله وبدء توليد الطاقة النووية منه بعيد إصدار الرخصة اللازمة لذلك. ولم تحدد الإمارات موعدًا لذلك، لكن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي قال في سبتمبر 2017 إن إنتاج الطاقة من المفاعل الأول «سيبدأ بالتأكيد في 2018»، بعدما كان من المفترض أن يتم ذلك في 2017.



وفي 2009، وقعت أبوظبي عقدًا مع ائتلاف تقوده الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» بقيمة 20.4 مليار دولار لبناء المفاعلات النووية في براكة غرب إمارة أبوظبي.



وتقول مؤسسة الإمارات للطاقة النووية السلمية إنه تم إنجاز «89% من العمليات الإنشائية لإجمالي مشروع براكة للطاقة النووية السلمية»، بواقع 93% في المفاعل الثاني، و83% في المفاعل الثالث، و72% في المفاعل الرابع.



وتتطلع دولة الإمارات إلى أن يساهم البرنامج النووي بحلول العام 2020 في إنتاج نحو 25% من حاجتها من الكهرباء.