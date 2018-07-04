«داعش» يعلن مقتل نجل زعيمه أبو بكر البغدادي في سورية

أعلن تنظيم «داعش» مقتل أحد أبناء زعيمه أبو بكر البغدادي في هجوم شنه مع «جهاديين» آخرين في محافظة حمص بوسط سورية.

وتحت عنوان «قوافل الشهداء»، نشرت وكالة أعماق الناطقة باسم التنظيم الجهادي الثلاثاء، عبر تطبيق تلغرام نقلا عن «ولاية حمص» التابعة للتنظيم صورة للفتى حذيفة البدري، مرتديا الزي الأفغاني وحاملا بندقية كلاشنيكوف وأرفقتها ببيان نعي جاء فيه أن «نجل الخليفة أبو بكر البغدادي قتل منغمسا في النصيرية والروس في المحطة الحرارية بولاية حمص».

ويطلق التنظيم الجهادي مصطلح النصيرية على الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد.