بدء الفرز اليدوي النسبي للأصوات في الانتخابات التشريعية العراقية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 03:42 مساء

بدأت في العراق، الثلاثاء، عمليات العد والفرز اليدوي النسبي لأصوات الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 مايو الماضي، بدءًا من محافظة كركوك، إحدى المناطق التي تدور حولها شبهات بالتزوير.

ونقل بيان رسمي عن الناطق باسم مفوضية الانتخابات، القاضي ليث حمزة، أن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدأت عملية العد والفرز في كركوك بشكل تراتبي للمحطات الوارد بشأنها شكاوى وطعون»، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وأشار إلى مشاركة موظفين من محافظة بغداد وآخرين من محكمة استئناف كركوك لإجراء عمليات العد والفرز اليدوي التي تجرى بإشراف قضاة منتدبين من قبل مجلس المفوضين.

وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس» في كركوك بأن عمليات العد والفرز جزئية تشمل 500 صندوق، بينها 186 صندوقًا لم ترسل نتائجها إلى بغداد، وفق مصدر رسمي.

ووصل، ليل الاثنين، إلى كركوك فريقٌ يضم 30 موظفًا من مكتب المفوضية العليا للانتخابات في بغداد للإشراف على عمليات العد والفرز وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأرسلت السلطات الاتحادية تعزيزات عسكرية، الاثنين، إلى مدينة كركوك التي شهدت، الأحد، هجومًا انتحاريًّا بسيارة مفخخة استهدف مخازن المفوضية.

وضربت قوات مكافحة الإرهاب طوقًا أمنيًّا في موقع عد الأصوات في كركوك، ومنعت أيضًا دخول الصحفيين المتواجدين منذ الصباح الباكر ما عدا التلفزيون الرسمي العراقي.

وقال المسؤول في مفوضية الانتخابات عماد جميل، لـ «فرانس برس» في وقت سابق، إن «عمليات العد والفرز اليدوي ستبدأ في كركوك التي شهدت أكثر المشاكل، ثم تنتقل الى محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين والسليمانية وأربيل ودهوك (في إقليم كردستان) تواليًا».

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في 24 يونيو الماضي أن عملية إعادة فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية ستكون جزئية في المناطق التي قُـدِّمت فيها شكاوى داخل البلاد وخارجها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقارير: كريستيانو يطلب من يوفنتوس مفاوضة ريال مدريد لرحيله
رياضة عالمية
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
«صلاح» الأغلي في تاريخ ليفربول.. رسميا
رياضة عالمية
كيف مهد خروج إسبانيا لنهائي «مجنون» في مونديال روسيا؟
رياضة عالمية
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
بالصور: الأسرة الرياضية تودع نجم الكرة الليبية والهداف الكبير «الخطيطي»
رياضة محلية
«لاستامبا» تدعو إلى تحالف إيطالي - أميركي ضد فرنسا في ليبيا
ليبيا
السفارة الألمانية: سيكون لليبيا قريبًا فريق مختص بإزالة الألغام على أعلى مستوى
ليبيا
محمد صوان: حان الوقت للتوصل إلى نظام حكم محلي لامركزي
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر ترك زجاجة الماء داخل سيارتك