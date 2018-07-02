المغرب تحبط مخططًا لـ«داعش» في 4 مدن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 يوليو 2018, 08:05 مساء
فرد تابع لقوات الأمن المغربية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الإثنين، اعتقال أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش» الإرهابي، وضبط أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء ومخطوطات ومنشورات تمجد فكر الجماعة المتطرف.

وذكر بيان للوزارة أن أعمار المشتبه بهم تتراوح بين 19 و24 عامًا، وأنهم «كانوا بصدد اكتساب مهارات في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة بهدف القيام بعمليات إرهابية بالمملكة»، بحسب «فرانس برس».

وأضافت الداخلية المغربية أن المعتقلين كانوا ينشطون بمدن الدار البيضاء (غرب) وطنجة (شمال) والناطور (شمال شرق) وتيزنيت (جنوب). وقال البيان إن أحد المشتبه بهم كان على صلة وثيقة بعنصر موقوف ضمن خلية لـ«داعش»، تم تفكيكها مؤخرًا في كل من المغرب وإسبانيا. وبقيت المغرب في منأى عن هجمات تنظيم «داعش»، علمًا بأنها شهدت سابقًا اعتداءات في الدار البيضاء (33 قتيلاً في 2003) ومراكش (17 قتيلاً في 2011).

وتورط عدة مشتبه بهم مغاربة في تفجيرات ضربت منطقة كتالونيا الإسبانية الصيف الماضي، مخلفة 16 قتيلاً.

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