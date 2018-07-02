التصعيد العسكري يدفع 270 ألف شخص للنزوح بجنوب سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 يوليو 2018, 06:21 مساء
نازحون سوريون من محافظة درعا قرب مدينة نصيب في جنوب سورية. (فرانس برس)

دفع التصعيد العسكري في جنوب سورية خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 270 ألف مدني إلى النزوح، وفق الأمم المتحدة، في وقت تواصل قوات النظام، بدعم روسي، تضييق الخناق على الفصائل المعارضة لدفعها إلى الاستسلام.

وتواجه الفصائل المعارضة، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون محليون، الإثنين، انقسامًا في صفوفها بين مؤيد ورافض لاتفاقات «مصالحة» تقترحها روسيا، وغالبًا ما تكون استسلامًا مقنعًا للفصائل مقابل توقف الهجوم، بحسب «فرانس برس».

ومنذ بدء قوات النظام عملياتها، بدعم روسي، ضد الفصائل المعارضة في محافظة درعا في التاسع عشر من الشهر الحالي، اضطر عشرات الآلاف من المدنيين إلى النزوح هربًا من القصف والمعارك. وقال الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري إن عدد النازحين «تجاوز 270 ألفًا في وقت قياسي»، مضيفًا: «نحن أمام أزمة إنسانية حقيقية في جنوب سورية».

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، توجه سبعون ألفًا منهم إلى الحدود مع الأردن، حيث يقيم معظمهم في أراضٍ قاحلة ومن دون تلقي أي مساعدات إنسانية. ومنذ بدء التصعيد، أبقى الأردن المجاور حدوده مغلقة خشية تدفق مزيد اللاجئين إلى أراضيه.

كما توجهت عائلات إلى محافظة القنيطرة المجاورة الحدودية مع إسرائيل. وتكتسب المنطقة الجنوبية خصوصيتها من موقعها الجغرافي قرب الأردن وإسرائيل عدا عن قربها من دمشق.

انقسام بين الفصائل
وبعد سيطرتها على الغوطة الشرقية قرب دمشق ومن ثم أحياء في جنوب العاصمة، وضعت القوات الحكومية استعادة المنطقة الجنوبية على رأس أولوياتها. وبدأت منذ أسبوعين عمليات قصف عنيفة على ريف درعا الشرقي قبل أن تدخل في معارك مع الفصائل على جبهات عدة في المحافظة. وانضمت روسيا بعد أسبوع تقريبًا إلى حملة القصف الجوي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«صلاح» الأغلي في تاريخ ليفربول.. رسميا
رياضة عالمية
كيف مهد خروج إسبانيا لنهائي «مجنون» في مونديال روسيا؟
رياضة عالمية
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
بالصور: الأسرة الرياضية تودع نجم الكرة الليبية والهداف الكبير «الخطيطي»
رياضة محلية
«لاستامبا» تدعو إلى تحالف إيطالي - أميركي ضد فرنسا في ليبيا
ليبيا
السفارة الألمانية: سيكون لليبيا قريبًا فريق مختص بإزالة الألغام على أعلى مستوى
ليبيا
محمد صوان: حان الوقت للتوصل إلى نظام حكم محلي لامركزي
ليبيا
مصدر من مصراتة يكشف أسباب إلغاء زيارة وفد المدينة إلى باريس
ليبيا
خارطة النفط الليبي.. الحقول والموانئ والشركات (1 ـ 2)
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فرار سجين باستخدام مروحية وبمعاونة مجموعة مسلحة