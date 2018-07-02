في أول زيارة رسمية.. وزير الدفاع المصري يتوجه إلى فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 يوليو 2018, 03:49 مساء
الفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع. (الصفحة الرسمية للناطق العسكري على الفيسبوك)

غادر وزير الدفاع المصري محمد زكي القاهرة، صباح الاثنين، متوجهًا إلى باريس، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام لبحث سُبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وفق بيان للناطق باسم القوات المسلحة.

وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى التي يجريها زكي إلى فرنسا، منذ تعيينه الشهر الماضي خلفًا للفريق أول صدقي صبحي.

وقال البيان، الذي أوردته «فرانس برس»، إن زكي يغادر «على رأس وفد عسكري رفيع المستوى (..) ومن المقرر أن يجرى خلال الزيارة العديد من المباحثات مع كبار المسئولين العسكريين بفرنسا لبحث سبل تعزيز التعاون العسكرى المشترك».

كما ستناقش خلال الزيارة تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.

ومنذ العام 2015، عززت مصر ترسانتها العسكرية، خاصة بشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وفرقاطة بحرية متعددة المهام من طراز فريم بقيمة تتجاوز 5.2 مليار يورو بالإضافة إلى حاملتي مروحيات حربية من طراز ميسترال بنحو 950 مليون يورو.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان التقى السيسي الأسبوع الماضي في القاهرة.

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