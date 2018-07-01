العراق يبدأ إقامة سياج حدودي مع سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 03:18 مساء
دبابات على الحدود السورية - العراقية. (أرشيفية: الإنترنت)

بدأت قوات حرس الحدود العراقية بناء سياج أمني وتشييد أبراج مراقبة على طول الحدود مع سورية في غرب البلاد، لمنع عمليات تسلل المسلحين من الدولة المجاورة إليها، بحسب ما أفاد مسؤول أمني وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم قيادة قوات حرس الحدود في محافظة الأنبار بغرب البلاد، العقيد أنور حميد نايف، إن «العمل بدأ منذ عشرة أيّام بوضع سور أمني، وهو عبارة عن أسلاك شائكة وأبراج مراقبة على طول الشريط الحدودي مع سورية».

وأضاف نايف أن هذه هي «المرحلة الأولى التي تمتد على 20 كيلومترًا، وتفصل بين كل برج وآخر مسافة كيلومتر واحد، مخصصة للمراقبة وصد الهجمات الإرهابية»، مشيرًا إلى أن العمل «بدأ من منطقة القائم باتجاه الشمال».

وتشهد المناطق الواقعة في محيط كركوك وديالى شمالاً تدهورًا أمنيًّا، حيث لا يزال الجهاديون قادرين على نصب حواجز وخطف عابرين.

وأكد الناطق لـ«فرانس برس» أنه «سيتم أيضًا حفر خندق بعرض ستة أمتار وعمق ثلاثة أمتار، إلى جانب استخدام طائرات مسيرة لمراقبة الحدود بشكل دقيق».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: بيتزا «سواريز» تهزم فطيرة «كريستيانو»
رياضة عالمية
السفارة الألمانية: سيكون لليبيا قريبًا فريق مختص بإزالة الألغام على أعلى مستوى
ليبيا
السفارة الألمانية: سيكون لليبيا قريبًا فريق مختص بإزالة الألغام على أعلى مستوى
ليبيا
أهلي طرابلس يعلن مطلبه من حكم مباراة «الأزمة» مع الاتحاد
رياضة محلية
محفظة ليبيا للاستثمار تنقذ شركة «راسكوم ستار قاف» للاتصالات
ليبيا
بعد 70 عامًا على انطلاقها..جريدة الحياة العربية تقفل أبوابها في بيروت
عربى
«فيفا»: حكم الفيديو منحنا كأس عالم بلا فضائح
رياضة عالمية
المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينفي إشاعات تسجيل إصابات بمرض «إيبولا» في سبها
ليبيا
بن عامر: الأهلي بنغازي صانع النجوم
رياضة محلية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مذهلة لدبس الرمان