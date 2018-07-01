العراق يبدأ إقامة سياج حدودي مع سورية

دبابات على الحدود السورية - العراقية. (أرشيفية: الإنترنت)

بدأت قوات حرس الحدود العراقية بناء سياج أمني وتشييد أبراج مراقبة على طول الحدود مع سورية في غرب البلاد، لمنع عمليات تسلل المسلحين من الدولة المجاورة إليها، بحسب ما أفاد مسؤول أمني وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم قيادة قوات حرس الحدود في محافظة الأنبار بغرب البلاد، العقيد أنور حميد نايف، إن «العمل بدأ منذ عشرة أيّام بوضع سور أمني، وهو عبارة عن أسلاك شائكة وأبراج مراقبة على طول الشريط الحدودي مع سورية».

وأضاف نايف أن هذه هي «المرحلة الأولى التي تمتد على 20 كيلومترًا، وتفصل بين كل برج وآخر مسافة كيلومتر واحد، مخصصة للمراقبة وصد الهجمات الإرهابية»، مشيرًا إلى أن العمل «بدأ من منطقة القائم باتجاه الشمال».

وتشهد المناطق الواقعة في محيط كركوك وديالى شمالاً تدهورًا أمنيًّا، حيث لا يزال الجهاديون قادرين على نصب حواجز وخطف عابرين.

وأكد الناطق لـ«فرانس برس» أنه «سيتم أيضًا حفر خندق بعرض ستة أمتار وعمق ثلاثة أمتار، إلى جانب استخدام طائرات مسيرة لمراقبة الحدود بشكل دقيق».