دبابات ومدفعية إسرائيلية تصل الجبهة السورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 02:48 مساء
دبابات إسرائيلية في الجولان. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إرسال تعزيزات من الدبابات والمدفعية إلى الجبهة السورية اليوم الأحد، كإجراء احترازي بعد احتدام القتال قرب الحدود بين قوات الحكومة السورية والمعارضة.

وقال الجيش على تويتر «القوات التي جرى نشرها صباح اليوم جزء من التحضيرات والاستعداد في ضوء التطورات في هضبة الجولان السورية»، مضيفًا أن «إسرائيل ستواصل سياسة عدم التدخل في الحرب الأهلية السورية».

في هذه الأثناء، نقلت جريدة «هآرتس» الإسرائيلية، الأحد، عن مسؤولين أن إسرائيل حددت «خطوطها الحمراء» للنظام السوري في ما يتعلق بالمعارك الجارية في منطقة درعا، عبر رسالة وجهها رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، خلال لقائه رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية جوزيف دانفورد.

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