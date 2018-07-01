إصابة 19 شخصًا في تفجير انتحاري استهدف مخازن صناديق الاقتراع بكركوك

آثار تفجير انتحاري سابق في كركوك (الإنترنت)

أفادت مصادر أمنية بإصابة 19 شخصًا، صباح اليوم الأحد، في تفجير انتحاري استهدف مخازن صناديق الاقتراع في مدينة كركوك شمال بغداد، قبل يومين من إعادة الفرز اليدوي للأصوات الانتخابية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المصدر أن «سيارة يقودها انتحاري انفجرت أمام البوابة الرئيسية لمخازن صناديق الاقتراع، ما أدى إلى إصابة تسعة شرطيين وستة عناصر من قوات مكافحة الإرهاب وأربعة مدنيين».

وأسفر التفجير أيضًا عن تضرر عدد من السيارات وإلحاق أضرار بالمخازن، من دون أن يطال الضرر صناديق الاقتراع، بحسب ما أكد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها صناديق اقتراع الانتخابات التشريعية، التي جرت في 12 مايو الماضي. ففي العاشر من يونيو الماضي، أتى حريق كبير على أكبر مخازن صناديق الاقتراع في الجانب الشرقي من مدينة بغداد، والتي تمثل نحو 60% من أصوات الناخبين.

يأتي ذلك في وقت دخل العراق في فراغ تشريعي للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، مع انتهاء الدورة الثالثة للبرلمان في انتظار إعادة فرز يدوي لأصوات الانتخابات التشريعية.

وأعلن الناطق الرسمي باسم المفوضية، ليث حمزة، أمس السبت، أن «عملية العد والفرز اليدوي ستبدأ الثلاثاء في الثالث من يوليو».