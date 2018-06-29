بتوجيهات من العبادي.. العراق يعدم 12 مدانًا بالإرهاب

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. (رويترز)

قالت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، إنها نفذت حكم الإعدام في 12 مدانًا بالإرهاب بعد ساعات من دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي للإسراع في تنفيذ الأحكام ردًا على خطف وقتل ثمانية من قوات الأمن.

وذكر الناطق باسم الحكومة، في بيان بحسب وكالة «فرانس برس»، أنه «بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي تم تنفيذ حكم الإعدام ب 12 إرهابيًا مدانًا (يوم) الخميس من الذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية».

كانت قوات الأمن العراقية عثرت، يوم الأربعاء الماضي، على جثث ثمانية من رجالها خطفهم تنظيم «داعش» بعد يومين من انتهاء مهلة حددها الخاطفون في تسجيل مصور لكي تطلق الحكومة سراح سجينات ينتمين للسنة.