مقتل 9 في انفجار مزدوج بمنطقة عفرين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يونيو 2018, 02:47 مساء

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارًا مزدوجًا أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، اليوم الأربعاء، في منطقة عفرين بشمال غرب سورية التي تسيطر عليها جماعات مدعومة من تركيا بعد انتزاعها في هجوم هذا العام.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المرصد قوله إن انفجارًا وقع قرب دوار كوة الحداد في وسط مدينة عفرين، بينما وقع الآخر قرب مقر للقوات التركية على طريق تؤدي إلى مستشفى.

وسيطر مقاتلو المعارضة المدعومون من تركيا على عفرين في مارس الماضي بعد أن طردوا فصيل وحدات حماية الشعب الكردية، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية لها صلات بحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردًا منذ ثلاثة عقود على أراضيها.

وذكر المرصد أن جماعات مسلحة متمركزة في عفرين خاضت في وقت سابق اشتباكات إثر نزاع عند نقطة تفتيش، مضيفًا أن هناك أربعة مقاتلين على الأقل بين القتلى في الانفجارين، بينما يعاني بعض المصابين من جروح خطيرة.

وتدخلت تركيا بشكل مباشر في سورية في أغسطس آب 2016 وأرسلت قواتها إلى مناطق متاخمة لعفرين دعمًا لفصائل المعارضة لطرد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم «داعش» من حدودها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكهرباء: 500 ميغاوات عجزًا متوقعًا.. وطرح الأحمال ساعتان
ليبيا
انقطاع المياه عن عدد من مناطق سرت
ليبيا
ليبيا تخسر من إيطاليا (0-6) في البحر المتوسط وتودع البطولة
رياضة محلية
على «فيس بوك»: جماهير أهلي طرابلس تتجمهر ضد اتحاد الكرة
رياضة محلية
هولندا تقر حظرًا جزئيًّا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة
دولى
قرار نهائي يحسم مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد في نصف نهائي الكأس
رياضة محلية
ظلام دامس في وادي جارف والقبيبة بسبب سرقة كيلو متر من كوابل الكهرباء
ليبيا
الاتحاد الليبي يعلن تحديد فترتي تسجيل اللاعبين للموسم الجديد
رياضة محلية
غوتيريش في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: ملتزمون بإنهاء هذه الممارسة ...
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا يحدث لجسمك حين تعيش في المرتفعات؟