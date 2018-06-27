مقتل 9 في انفجار مزدوج بمنطقة عفرين

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارًا مزدوجًا أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، اليوم الأربعاء، في منطقة عفرين بشمال غرب سورية التي تسيطر عليها جماعات مدعومة من تركيا بعد انتزاعها في هجوم هذا العام.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المرصد قوله إن انفجارًا وقع قرب دوار كوة الحداد في وسط مدينة عفرين، بينما وقع الآخر قرب مقر للقوات التركية على طريق تؤدي إلى مستشفى.

وسيطر مقاتلو المعارضة المدعومون من تركيا على عفرين في مارس الماضي بعد أن طردوا فصيل وحدات حماية الشعب الكردية، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية لها صلات بحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردًا منذ ثلاثة عقود على أراضيها.

وذكر المرصد أن جماعات مسلحة متمركزة في عفرين خاضت في وقت سابق اشتباكات إثر نزاع عند نقطة تفتيش، مضيفًا أن هناك أربعة مقاتلين على الأقل بين القتلى في الانفجارين، بينما يعاني بعض المصابين من جروح خطيرة.

وتدخلت تركيا بشكل مباشر في سورية في أغسطس آب 2016 وأرسلت قواتها إلى مناطق متاخمة لعفرين دعمًا لفصائل المعارضة لطرد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم «داعش» من حدودها.