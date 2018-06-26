وزير الخارجية المصري إلى نواكشوط للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري سامح شكري (الإنترنت)

يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، غدًا الأربعاء، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية (33) للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، المقرر عقده يومي 28 و29 يونيو الجاري، تمهيدًا لانعقاد الدورة العادية (31) لقمة الاتحاد الأفريقي يومي الأول والثاني من يوليو 2018.

وصرح السفير أحمد أبو زيد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المشاركة المصرية في القمة الأفريقية والاجتماعات التمهيدية لها، تأتي في إطار الحرص المصري الدائم على التفاعل مع قضايا القارة، لا سيما مع قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في يناير ٢٠١٩، مشيرًا إلى أن القمة الحالية ما تزال تتبنى موضوع مكافحة الفساد كشعار لها.

وأضاف الناطق باسم الخارجية أن اجتماعات المجلس التنفيذي والقمة الأفريقية المقبلة من المنتظر أن تركز على عملية الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي من أجل زيادة فعالية مؤسساته وهياكله المختلفة، ومناقشة تطورات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية وقضايا الاندماج الإفريقي، ومستقبل اتفاقية كوتونو للشراكة مع الاتحاد الأوروبي بعد انتهائها في عام 2020، وتقارير لجنة الاتحاد الأفريقي المتعلقة بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، ومجلس الاتحاد الأفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد، والبرلمان الأفريقي، فضلاً عن مناقشة بعض الموضوعات المالية الأخرى مثل ميزانية الاتحاد الأفريقي لعام 2019، وجدول الأنصبة الجديد الخاص بمساهمة الدول الأعضاء في الميزانية خلال الأعوام 2019 - 2021.

وفيما يتعلق بالموضوعات السياسية المقرر أن تتناولها القمة، أوضح الناطق باسم الخارجية أن القمة تبحث الوضع في جنوب السودان في اجتماع مجلس السلم والأمن على المستوى الوزاري يوم 27 يونيو، وكذلك الوضع في منطقة الساحل والصحراء، وقضايا الأمن والهجرة في أفريقيا أثناء اجتماع المجلس على مستوى القمة يوم 30 يونيو.

ويعتزم وزير الخارجية عقد لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية عدد من الدول الأفريقية على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي لمتابعة مسار العلاقات الثنائية مع هذه الدول، والتشاور حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، فضلاً عن تنسيق المواقف تجاه الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

جدير بالذكر، أنه تم اختيار مصر لتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وهو ما يمثل تتويجًا للجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لاستعادة الدور المصري الفاعل في أفريقيا، الأمر الذي برهنت عليه استضافة مصر الأعوام الماضية للعديد من الفعاليات والقمم الأفريقية، فضلاً عن قرب استضافتها خلال الأشهر المقبلة لمؤتمر الاستثمار في أفريقيا أثناء الفترة من 8 - 10 ديسمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، والمعرض التجاري الأفريقي الأول في الفترة من 11 - 17 ديسمبر 2018 بالقاهرة.