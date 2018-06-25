انطلاق تدريبات «ميدوزا 6» المصرية اليونانية القبرصية المشتركة بالمتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 05:25 مساء
قطعة بحرية مشاركة في التدريبات. (الصفحة الرسمة للناطق العسكري على الفيسبوك)

انطلقت فعاليات التدريب البحري الجوي المصري اليوناني القبرصي المشترك «ميدوزا 6» بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية واليونانية والقبرصية والذي سيستمر لعدة أيام على سواحل البحر الأبيض المتوسط .

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات المشاركة بالتدريب بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين الجانب المصري واليوناني والقبرصي ، بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة ، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف، بحسب بيان للناطق العسكري على الفيسبوك .

ويهدف التدريب لتنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة التحديات المتنامية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط .

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