«التحالف العربي»: مقـتل عناصر من «حزب الله » في معـارك باليمن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 04:45 مساء
مقاتلات سعودية. (ارشيفية: الإنترنت)

قال التحالف الذي تقوده السعودية الإثنين إن القوات التي تدعمها قتلت ثمانية من عناصر جماعة حزب الله اللبنانية في اليمن خلال معارك مع الحوثيين.

وقال التحالف في بيان إن عمليات عسكرية استهدفت «41 عنصرًا إرهابياً» ودمرت عرباتهم ومعداتهم في منطقة جبلية في صعدة بشمال غرب اليمن. وأضاف البيان «من بين القتلى ثمانية عناصر من حزب الله اللبناني الإرهابي.. قائد وسبعة عناصر إرهابية»، وفق «رويترز».

وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن في 2015 للإطاحة بالحوثيين وإعادة الحكومة المعترف بها دوليًا والموجودة في الخارج إلى سُدة الحكم وإحباط ما تراه الرياض طموحات توسعية في المنطقة لخصمها اللدود إيران.

وتتهم الحكومة اليمنية وشركاؤها الخليجيون منذ وقت طويل إيران حليفة حزب الله بدعم الحوثيين والسعي لتحويلهم إلى نسخة من الجماعة اللبنانية المدججة بالسلاح والتي تتمتع بنفوذ كبير في بلدها. وتنفي طهران التدخل في اليمن.

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