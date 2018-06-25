إردوغان: تركيا ستواصل التقدم في سورية

الرئيس التركي يتحدث لأنصاره في مقر حزب العدالة والتنمية (رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا ستواصل «تحرير الأراضي السورية» حتى يتسنى للاجئين العودة لسورية بأمان.

وقال إردوغان لأنصاره، في خطاب النصر الذي ألقاه من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أمس الأحد، إن «تركيا ستتحرك بشكل أكثر حسمًا ضد المنظمات الإرهابية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

وأعلن فوز إردوغان مساء الأحد في الانتخابات الرئاسية والتشريعية ما يمهد الطريق لولاية جديدة مدتها خمس سنوات مع سلطات أوسع بكثير.

إلا أن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أكد أن الانتخابات الرئاسية التركية ستشهد جولة ثانية حسب الأرقام التي بحوزته، ووفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».