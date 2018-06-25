الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخين أطلقا من اليمن

صورة من فيديو نشره الحوثيون في 27 مارس 2018 تظهر إطلاق صاروخ بالستي يوم 25 مارس من صنعاء

اعترض الدفاع الجوي السعودي مساء أمس الأحد، صاروخين بالستيين أطلقا من منطقة للمتمردين في اليمن واستهدفا العاصمة الرياض، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي السعودي.

ونقلت قناة الإخبارية انه «تم اعتراض صاروخين بالستيين أطلقهما المتمردون الحوثيون في سماء الرياض»، دون أن تشير إلى ضحايا أو أضرار، بحسب «فرانس برس».

وأشارت «فرانس برس» إلى أن قناة «المسيرة» التابعة للحوثيون المدعومين من إيران أكدت أنهم استهدفوا صاروخيا وزارة الدفاع السعودية في الرياض وأصابوا هدفهم. لكن متحدثا باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن نفى إصابة الوزارة.

وأضافت أن مراسلها سمع أربعة انفجارات قوية على الأقل في الرياض التي كانت استهدفت باطلاق صواريخ من الحوثيين في السابق.

ويأتي هذا الإطلاق في وقت تشن فيه القوات الحكومية اليمنية منذ 13 يونيو حملة عسكرية لاستعادة مدينة الحديدة الاستراتيجية غرب البلاد من المتمردين الحوثيين.

وتمكنت القوات الحكومية من استعادة مطار المدينة الواقع جنوبها والذي يبعد 8 كلم عن مينائها الذي يمثل نقطة الدخول الأساسية للصادرات من السلع وخصوصا من المساعدات الإنسانية.

وخلف نزاع اليمن نحو عشرة آلاف قتيل وأكثر من 55 ألف جريح منذ مارس 2015 تاريخ بدء تدخل التحالف دعما للحكومة اليمنية، وفق «فرانس برس».