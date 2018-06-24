السعودية تعترض صاروخًا باليستياً فوق الرياض

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 10:01 مساء
الدفاعات الجوية السعودية. (أرشيفية: الإنترنت)

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون فوق الرياض يوم الأحد، بحسب ما ذكرت  قناة «الإخبارية» السعودية.

وقالت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين إن القوة الصاروخية استهدفت وزارة الدفاع وأهدافًا أخرى بالرياض بدفعة من صواريخ البركان الباليستية، بحسب «رويترز».

قال شاهد إنه سمع دوي ستة انفجارات على الأقل وشاهد ومضات تبعها بعض الدخان في سماء الرياض. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ولم يرد تعليق من السلطات السعودية أو التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لقتال الحوثيين الذين استهدفوا الرياض بصواريخ باليستية عدة مرات في الأشهر الأخيرة.

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