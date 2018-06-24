إسرائيل تطلق صاروخًا على طائرة مسيرة من سورية

دبابات إسرائيلية قرب الحدود السورية في هضبة الجولان (فرانس برس)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية أطلقت صاروخًا على طائرة مسيرة اقتربت من حدودها الشمالية قادمة من سورية، حيث أجبرتها على العودة.

وأفاد الجيش، في بيان أوردرته وكالة «فرانس برس»: «تم إطلاق صاروخ دفاع جوي من طراز (باتريوت) باتجاه طائرة مسيرة اقتربت من الحدود الإسرائيلية قادمة من سورية».

وأضاف: «تراجعت الطائرة نتيجة ذلك عن الحدود»، مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد إصابتها بالصاروخ ولم تعبر الحدود.

وفي فبراير، تم إطلاق طائرة دون طيار أعلنت إسرائيل أنها إيرانية من سورية نحو الكيان، مما تسبب بتصعيد تم خلاله إسقاط مقاتلة إسرائيلية من طراز «إف-16».

ولم يذكر الجيش تفاصيل إضافية بشأن الطائرة المسيرة التي اقتربت من الحدود الأحد.

وحذرت إسرائيل مرارًا من تنامي الوجود العسكري الإيراني في سورية المجاورة الذي ترى فيه تهديدًا لأمنها.

ونفذ جيشها ضربات ضد أهداف إيرانية ومرتبطة بإيران في سورية، حيث أفاد مسؤول أميركي بأن القوات الإسرائيلية نفذت ضربة دامية استهدفت موقعًا لمجموعة عراقية مسلحة في شرق سورية بتاريخ 17 يونيو.

واحتلت إسرائيل جزءًا واسعًا من هضبة الجولان الحدودية منذ العام 1967 في تحرك لم يعترف به المجتمع الدولي.