وفاة فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 12:16 مساء

أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة فلسطيني، فجر الأحد، متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضي في جنوب القطاع.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس»، إن «أسامة خليل ابو خاطر (29 عاما) استشهد متأثرًا بجروح أصيب بها في البطن من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خانيونس يوم الجمعة الماضي».

وبذلك، يرتفع إلى 134 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل أواخر مارس الماضي.

وتصاعد التوتر منذ 30 مارس عندما بدأ الفلسطينيون تنظيم «مسيرات العودة» لتأكيد حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها أو هجروا منها في 1948 لدى قيام دولة إسرائيل، ولكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عقد.

وتبرّر إسرائيل أفعالها بالدفاع عن حدودها خشية حصول تسلل جماعي وتتهم حركة «حماس» بالسعي إلى استخدام الاحتجاجات غطاء لشن هجمات.

وخاضت إسرائيل و«حماس» ثلاثة حروب منذ 2008. ومنذ 2014 يطبق وقف هش لإطلاق النار على جانبي السياج الفاصل بين الدولة العبرية والقطاع.

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