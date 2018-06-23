اختيار رئيس جديد للمحكمة الدستورية العليا في مصر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يونيو 2018, 02:29 مساء

وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في مصر، وبالإجماع، على اختيار المستشار الدكتور حنفي علي جبالي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسًا للمحكمة، خلفًا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، وفق ما أورد عدد من مواقع الصحف القومية المحلية.

والمستشار حنفي الجبالي وُلد في 14 يوليو 1949، وحصل على ليسانس الحقوق، جامعة القاهرة، بتقدير جيد جدًّا، وحصل من جامعة عين شمس على درجتي الماجستير والدكتوراة.

في البداية عُـيِّـن وكيلاً للنائب العام، ثم عُـيِّـن بمجلس الدولة، وتدرج في العمل به حتى درجة مستشار مساعد، وعُـيِّـن بعدها بالمحكمة الدستورية العليا، وتدرج بها من مستشار بهيئة المفوضين ثم رئيسًا لها، حتى تم اختياره عضوًا بهيئة المحكمة من العام 2001 حتى الآن، إلى جانب نشاطه العلمي المتمثل في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري.

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