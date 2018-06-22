تونس تعتقل مهرب مهاجرين رئيسيًا وشريكًا له بعد أسابيع من غرق 87 مهاجرًا

قالت السلطات التونسية، الجمعة، إنها ألقت القبض على المنظم الرئيسي لرحلة بحرية غير شرعية باتجاه أوروبا، قُتل فيها العشرات هذا الشهر، كما اعتقلت عسكريًا كان يحاول تهريبه.

وقُتل 87 مهاجرًا أغلبهم تونسيون ولا يزال عشرات مفقودين إثر أسوأ كارثة بحرية في البلاد، بينما أنقذت قوات خفر السواحل عشرات بعدما غرق مركب متهالك مكتظ بالمهاجرين في رحلة انطلقت من جزيرة قرقنة بجنوب البلاد باتجاه السواحل الإيطالية.

وعقب الحادث، أقال رئيس الوزراء يوسف الشاهد وزير الداخلية لطفي براهم وعشرة من كبار القادة الأمنيين في صفاقس وقرقنة. ومنذ ذلك الوقت تشن القوات الأمنية حملات واسعة على مهربي المهاجرين في عدة مناطق من تونس.

وقال بيان لوزارة الداخلية، أوردته وكالة «رويترز»: «تمكنت وحدات الأمن من ضبط المنظم الرئيسي لعملية الهجرة غير الشرعية التي جدت بسواحل جزيرة قرقنة وراح ضحيتها 87 شخصًا. وقد تم ضبط المعني بالصندوق الخلفي لإحدى السيارات رفقة شريك له محاولا مغادرة جزيرة قرقنة».

وفي بيان منفصل، قالت وزارة الدفاع إن عسكريًا برتبة رقيب يعمل بالقاعدة العسكرية في بوفيشة تورط في تهريب أحد المطلوبين لضلوعه في تنظيم رحلات غير شرعية من جزيرة قرقنة.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية، لـ «رويترز»، هذا الشهر إن تونس أوقفت نحو ستة آلاف مهاجر كانوا في طريقهم لمغادرة سواحلها إلى أوروبا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بزيادة كبيرة عن عدد من منعتهم الحكومة من الهجرة غير الشرعية في نفس الفترة من العام الماضي.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى مطلع مايو وصل 1910 مهاجرين تونسيين إلى إيطاليا، من بينهم 39 امرأة، وذلك مقارنة بـ 231 فقط خلال نفس الفترة من عام 2017، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.