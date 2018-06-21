السيسي يبحث مع كوشنر «تسوية عادلة وشاملة» للقضية الفلسطينية

الرئيس السيسي وكوشنر وغرينبلات أثناء الاجتماع في القاهرة، 21 يونيو 2018. (الصفحة الرسمية للناطق على الفيسبوك)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس لمبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب اللذين يقومان حاليًا بجولة في الشرق الأوسط، أن بلاده تؤيد «تسوية عادلة وشاملة» للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويزور مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر والمبعوث الخاص جيسون غرينبلات القاهرة الخميس في إطار الجولة التي تهدف إلى إحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بحسب «فرانس برس».

ونقل بيان للرئاسة عن السيسي قوله إن مصر تؤيد «الجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، طبقًا للمرجعيات الدولية وعلى أساس حل الدولتين وفقاً لحدود 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين». وتابع أن السيسي أكد «الجهود التي تبذلها مصرلإتمام عملية المصالحة الفلسطينية وتهدئة الأوضاع في غزة، وما تقوم به من إجراءات لتخفيف المعاناة التي يتعرض لها سكان القطاع ومنها فتح معبر رفح طوال شهر رمضان».

كما أشار إلى «الاتصالات المستمرة التي تجريها مع الأطراف المعنية من أجل الدفع قدماً بمساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين»، موضحاً أن «التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية المحورية سيوفر واقعاً جديداً يساعد في تحقيق الاستقرار والأمن لمختلف دول المنطقة».

بدورها، أعلنت السفارة الأميركية لدى القاهرة في بيان أنه «استكمالًا لمناقشات سابقة، تم بحث زيادة التعاون بين الولايات المتحدة ومصر، والحاجة إلى تيسير تقديم المساعدات الإنسانية لغزة». كما تطرق الاجتماع مع السيسي إلى «جهود إدارة ترامب لتسهيل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين».

وقبل أيام قليلة من جولة الوفد الأميركي، أوضحت السلطة الفلسطينية أن جهود السلام الأميركية «محكوم عليها بالفشل». وقبل عدة أشهر، قررت تجميد الاتصالات مع واشنطن بسبب ما تعتبره انحيازاً لإسرائيل. ووصل كوشنر وغرينبلات الثلاثاء إلى الأردن حيث التقيا الملك عبد الله الثاني كما اجتمعا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأربعاء في الرياض.