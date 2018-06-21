تركيا: المقاتلون الأكراد يبدؤون الانسحاب من منبج مطلع يوليو

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو. (رويترز)

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس إن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية سيبدؤون في الانسحاب من منطقة منبج بشمال سورية اعتبارًا من الرابع من يوليو المقبل، وذلك بعد استعدادات استغرقت شهرًا.

ووفقًا لوكالة «رويترز»، فقد جاءت تصريحات تشاووش أوغلو خلال مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك» التلفزيونية، والتي ذكر خلالها أن خارطة الطريق الخاصة بالحل في منبج التي جرى الاتفاق مع الولايات المتحدة عليها تنفذ بالكامل.

ووافق البلدان هذا الشهر على اتفاق مبدئي تنسحب بموجبه وحدات حماية الشعب من منبج، فيما تتولى القوات التركية والأميركية الحفاظ على الأمن والاستقرار هناك.

ويسيطر على مدينة منبج فصيل محلي موال لقوات سورية الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة وتهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية تنظيمًا إرهابيًا.|