الجيش المصري: مقتل 32 «تكفيريًا» في عملية «سيناء 2018»

عربات مدرعة تابعة للجيش المصري على طريق مؤدي إلى شمال سيناء. (أرشيفية. رويترز)

أعلن الجيش المصري مقتل 32 «عنصرًا إرهابيًا» خلال عملية «سيناء 2018» التي بدأتها القوات المسلحة في فبراير الماضي لتطهير شمال ووسط سيناء.

وقال الناطق باسم الجيش المصري، تامر الرفاعي، في بيان نشره على صفحته الرسمية على «فيسبوك» اليوم الخميس إن قوات الجيش قتلت 32 «عنصرًا تكفيريًا مسلحًا شديدي الخطورة» بعمليات نوعية.

وأضاف الناطق أن القوات عثرت بحوزتهم على أسلحة آلية وكمية من الذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية بنطاق شمال ووسط سيناء.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على 96 آخرين، بالإضافة إلى تحفظها على 4 بندقيات آلية وعبوات ناسفة معدة للتفجير وكميات كبيرة من الذخائر ومواد الإعاشة كانت بحوزتهم.

وكان الجيش المصري أطلق عملية «سيناء-2018» في سيناء بداية فبراير الماضي، وأسفرت العملية عن مقتل أكثر من 200 مسلحًا، واحتجاز مئات المتورطين في أنشطة متطرفة.